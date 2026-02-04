Nocera Inferiore, via libera alla nuova ZTL in via Garibaldi e via Barbarulo: ecco orari e veicoli autorizzati

L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: ridurre il traffico di attraversamento nel centro cittadino e migliorare sicurezza e qualità della vita per residenti e attività commerciali.

La Giunta comunale di Nocera Inferiore ha approvato l’attivazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) in via Garibaldi e via Barbarulo, aggiornando la precedente delibera del settembre 2025. Il provvedimento diventerà operativo con una prossima ordinanza del Comandante della Polizia Locale.

La decisione arriva dopo l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciata il 15 gennaio 2026, che ha dato il via libera ai nuovi sistemi elettronici di controllo degli accessi ai varchi, tramite il dispositivo SART_SMART.

L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: ridurre il traffico di attraversamento nel centro cittadino e migliorare sicurezza e qualità della vita per residenti e attività commerciali.

Orari di attivazione della ZTL

L’accesso a via Garibaldi e via Barbarulo sarà vietato:

Lunedì – giovedì: dalle 23:00 alle 4:00

Venerdì e sabato: dalle 19:00 alle 4:00

Domenica e festivi: dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 23:00 alle 4:00

Chi può transitare

Sono autorizzati:

residenti, titolari di attività e possessori di box o garage nelle strade interessate

mezzi di Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e soccorso sanitario

veicoli di pubblica utilità

auto completamente elettriche accreditate

Le modalità per ottenere i permessi saranno definite con una successiva ordinanza, che prevederà anche un periodo di pre-esercizio di 45 giorni. È stata invece sospesa l’attivazione del varco in via Origlia.

Le parole del sindaco

«Lavoriamo, come programmato, alla sicurezza dei cittadini e al decoro della nostra città – ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio –. Con questo provvedimento contrastiamo comportamenti che minano la sicurezza pubblica, soprattutto nelle ore notturne, e sostituiamo il presidio fisico con sistemi di videosorveglianza, destinando il personale della polizia locale in altre aree della città».