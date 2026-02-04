Nocera Superiore, il consigliere Monetti lascia il gruppo “Superiore è Nocera” ma resta in maggioranza

Scossone politico a Nocera Superiore. Il consigliere comunale Gennaro Monetti ha annunciato ufficialmente l’uscita dal gruppo consiliare “Superiore è Nocera”.

Scossone politico a Nocera Superiore. Il consigliere comunale Gennaro Monetti ha annunciato ufficialmente l’uscita dal gruppo consiliare “Superiore è Nocera”, motivando la decisione con una crescente mancanza di dialogo e di confronto politico interno.

In un comunicato indirizzato al presidente del Consiglio comunale, ai consiglieri, agli assessori e alla segreteria comunale, Monetti parla di una scelta “sofferta ma responsabile”, maturata dopo una lunga riflessione sulle divergenze emerse su alcune scelte amministrative e sull’assenza di un confronto costruttivo all’interno del gruppo.

Il consigliere ha voluto chiarire che la decisione è esclusivamente politica e non legata a questioni personali:

«Non vi è alcuna contrapposizione sul piano umano – scrive – nei confronti dei componenti del gruppo, del sindaco o degli altri membri del Consiglio comunale, verso i quali continuo a nutrire rispetto e considerazione».

Monetti riferisce inoltre di aver sollecitato più volte il sindaco alla convocazione di una riunione di maggioranza per affrontare alcune questioni politiche rimaste irrisolte, anche alla luce delle recenti elezioni provinciali, senza però ricevere riscontri.

Nonostante l’uscita dal gruppo consiliare, il consigliere ha ribadito con fermezza la volontà di restare nella maggioranza, nel rispetto del mandato elettorale ricevuto dai cittadini. Una scelta che, sottolinea, non rappresenta un atto di rottura ma la volontà di proseguire l’attività amministrativa in modo coerente e responsabile.

Infine, l’appello al primo cittadino affinché venga recuperato un clima di confronto aperto e sereno:

un dialogo che – secondo Monetti – resta fondamentale per affrontare le sfide della città e rispondere in modo concreto alle esigenze dei cittadini.