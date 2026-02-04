Nocera Superiore, pubblicato il nuovo bando per l’accesso al Banco Alimentare

L’Amministrazione comunale di Nocera Superiore ha pubblicato il nuovo bando per l’accesso al Banco Alimentare, misura di sostegno rivolta alle famiglie e ai cittadini in difficoltà economica.
Il contributo è destinato ai residenti nel Comune in possesso dei requisiti previsti dal bando, con particolare riferimento alla situazione reddituale certificata tramite ISEE.
Requisiti principali
Possono presentare domanda:
- residenti a Nocera Superiore;
- cittadini dell’Unione Europea o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno;
- nuclei familiari con ISEE inferiore a 10.140 euro;
- famiglie con ISEE superiore alla soglia solo in presenza di almeno quattro figli a carico, previa valutazione dei servizi sociali;
- soggetti con ISEE pari a zero che dichiarino le fonti alternative di sostentamento;
- cittadini che non beneficiano già di altri aiuti alimentari sul territorio.
Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità indicate sulla piattaforma online dedicata.
Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un sostegno concreto per le fasce più fragili della popolazione, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel non lasciare indietro nessuno.