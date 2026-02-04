Polla, paziente oncologico dona un monitor al reparto che lo ha curato: il gesto realizzato dopo la sua scomparsa

Un paziente oncologico originario di Caggiano ha voluto, prima della sua scomparsa, sostenere l’ospedale “Luigi Curto” di Polla che lo aveva seguito nel percorso di cura.

Un paziente oncologico originario di Caggiano ha voluto, prima della sua scomparsa, sostenere l’ospedale “Luigi Curto” di Polla che lo aveva seguito nel percorso di cura. Il suo desiderio è stato rispettato dalla moglie, che ha formalizzato la donazione all’Asl Salerno.

L’Azienda sanitaria ha preso atto della volontà dell’uomo attraverso una nota protocollata, avviando l’iter previsto dal regolamento per l’accettazione delle donazioni. Il contributo è destinato in particolare al reparto di Oncologia del presidio ospedaliero di Polla.

Si tratta di un monitor multiparametrico GIMA Vital, strumento fondamentale per il controllo dei parametri vitali dei pazienti, per un valore complessivo stimato di 455 euro.

La donazione ha ottenuto il parere favorevole del responsabile del reparto, della Direzione sanitaria e amministrativa del presidio, oltre alla verifica tecnica della struttura di ingegneria clinica dell’Asl, che ne ha confermato l’idoneità all’uso.

Il dispositivo sarà ora messo a disposizione del reparto di Oncologia, contribuendo a migliorare l’assistenza ai pazienti.