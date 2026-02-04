Pozzuoli, assalto alla banca Unicredit: sfondano l’ingresso con un’auto e rubano la cassaforte

Rapina nella notte a Pozzuoli, dove intorno alle 4 di martedì un commando ha preso di mira la filiale Unicredit di piazza Capomazza. I malviventi avrebbero sfondato le porte d’ingresso utilizzando un’auto e, con l’ausilio di un braccio meccanico, hanno abbattuto la vetrata, riuscendo a sradicare la cassaforte.

I rapinatori non sono riusciti a portare via l’Atm, ma il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 300mila euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del colpo e individuare i responsabili, al momento ancora in fuga.