Raid nel canile di Terzigno: cani picchiati, due rubati e cibo sottratto

Un assalto brutale nel cuore della notte ha colpito un rifugio per animali alla periferia di Terzigno, alle falde del Vesuvio. Nel fine settimana appena trascorso, un gruppo di uomini incappucciati e armati di bastoni si è introdotto nella struttura, gestita da volontari, forzando l’ingresso e seminando violenza all’interno del canile che ospita circa quaranta animali.

Durante il raid alcuni cani sarebbero stati colpiti con bastonate, riportando ferite curate il giorno successivo dalle volontarie. I malviventi hanno inoltre portato via due esemplari: Pluto, un setter di 17 anni, malato e affetto da sordità, e Zulema, una pitbull femmina affetta da un grave tumore al fegato. Insieme agli animali sono stati rubati anche circa 80 chilogrammi di cibo, oltre a catenacci e catene utilizzati per la sicurezza della struttura.

L’episodio è stato immediatamente denunciato dalle volontarie, ancora sotto shock per quanto accaduto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche per rintracciare i due cani, entrambi regolarmente microchippati. Al vaglio degli investigatori anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

Non si esclude che i responsabili abbiano agito ipotizzando un possibile utilizzo dei cani nel circuito illegale della vendita di animali, ipotesi che appare però incompatibile con le condizioni di salute di Pluto e Zulema. Il primo necessita di cure continue, mentre la seconda, a causa della patologia tumorale, non potrebbe affrontare una gravidanza. Proprio per questo cresce il timore che i due animali possano essere abbandonati o, nel peggiore dei casi, uccisi.

Le volontarie hanno lanciato ripetuti appelli affinché Pluto e Zulema vengano restituiti al rifugio. Al momento, tuttavia, non sono giunte segnalazioni.