San Valentino, dal 12 al 15 Febbraio Trentinara si trasforma nella “città dell’amore”

Tra la celebre terrazza panoramica affacciata sul mare e i vicoletti del centro storico illuminati a tema, il piccolo paese del Cilento si trasformerà in una vera e propria città dell’amore.

Dal 12 al 15 febbraio 2026, in occasione di San Valentino, il borgo di Trentinara, in provincia di Salerno, ospiterà “Innamorati a Trentinara”, uno degli eventi più suggestivi dedicati all’amore. Tra la celebre terrazza panoramica affacciata sul mare e i vicoletti del centro storico illuminati a tema, il piccolo paese del Cilento si trasformerà in una vera e propria città dell’amore.

Luci romantiche, addobbi scenografici e installazioni artistiche faranno da cornice a un’esperienza pensata per coppie e visitatori, che potranno vivere il periodo più romantico dell’anno in un’atmosfera intima e suggestiva. «Nel cuore del Cilento esiste un luogo che ha fatto dell’amore un valore universale. Nel 2026 Trentinara rinnova il suo invito a vivere, condividere e celebrare l’amore in tutte le sue forme», si legge nel messaggio diffuso dagli organizzatori.

Il programma prevede passeggiate romantiche nel borgo antico, musica dal vivo, spettacoli e installazioni luminose, tra cui i caratteristici “tunnel dell’amore”, capaci di immergere il pubblico in un percorso emozionale tra luci, suoni e scenografie. Un appuntamento che, anche per l’edizione 2026, punta a confermare Trentinara come una delle mete più affascinanti del Cilento per celebrare San Valentino.