Scenari pagani 28 “Non vi accorgerete di nulla”: il teatro che mette in crisi l’indifferenza

Casa Babylon Teatro porta in scena uno spettacolo intenso e provocatorio che invita il pubblico a interrogarsi su responsabilità, giustizia e partecipazione civile.

Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 21.00, e’ il terzo appuntamento del cartellone 2026 della rassegna Scenari pagani 28, sulle tavole del palcoscenico Casa Babylon Teatro presenta lo spettacolo “Non vi accorgerete di nulla”, un’esperienza teatrale capace di andare oltre la semplice rappresentazione scenica per trasformarsi in un confronto diretto con lo spettatore e con il tempo che stiamo vivendo.

Lo spettacolo nasce come uno sguardo volutamente dissonante, quasi adolescenziale nella sua lucidità, su una società complessa in cui ideali, comportamenti e convinzioni personali spesso non coincidono. Un cortocircuito che porta a una domanda tanto semplice quanto scomoda: cosa accade quando scegliamo di non vedere?

Il lavoro affronta il tema dell’indifferenza e della responsabilità individuale davanti alle ingiustizie quotidiane.

Se non protestiamo, se non interveniamo quando qualcosa non ci riguarda direttamente, rischiamo di accorgerci dell’ingiustizia solo quando ci colpisce in prima persona, trovandoci allora soli, senza nessuno disposto a stare dalla nostra parte.

Attraverso un linguaggio diretto e coinvolgente, la messa in scena invita il pubblico a riflettere su quanto sia facile diventare spettatori passivi di ciò che accade attorno a noi. Un processo lento, quasi impercettibile, che porta a normalizzare ciò che dovrebbe invece indignarci.

“Non vi accorgerete di nulla” non è soltanto uno spettacolo, ma un’esperienza che sollecita coscienze e sensibilità, trasformando la sala teatrale in uno spazio di confronto e consapevolezza collettiva.

Lo spettacolo vede la partecipazione di Christian Campitiello, Filomena Cercola, Francesco Citarella, Claudio Fronza, Vincenzo Insegnante, Carlo Matrone, Gabriella Palma, Ludovica Pepe, Caterina Sabatino, Francesco Venosti, ideazione e regia Nicolantonio Napoli,

assistente alla regia Claudio Fronza, coordinamento Maria Camilla Falcone, luci Vincenzo Civale, foto Giuseppe Albano

