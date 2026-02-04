Siano, sequestrata area di 700 metri quadrati adibita allo sversamento di rifiuti pericolosi

Il provvedimento è stato immediatamente convalidato dalla Procura, che ha disposto il sequestro preventivo del terreno.

La polizia municipale di Siano, guidata dal comandante Salvatore Dionisio, ha posto sotto sequestro penale nei giorni scorsi un’area di circa 700 metri quadrati utilizzata per l’abbandono illecito di rifiuti, anche di natura pericolosa.

Il provvedimento è stato immediatamente convalidato dalla Procura, che ha disposto il sequestro preventivo del terreno. L’area, già in passato teatro di incendi che avevano richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, si presentava colma di materiali di ogni genere: televisori, stufe, scarti edili e numerosi altri rifiuti depositati in modo incontrollato.

Una situazione che rappresenta un grave rischio ambientale e sanitario, inserendosi in un fenomeno di illegalità purtroppo sempre più frequente sul territorio.

Sono in corso le indagini per individuare i responsabili dello sversamento abusivo.