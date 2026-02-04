Tangenziale di Salerno, disagi al traffico per lavori: chiusa una carreggiata fino al 4 maggio

Per ragioni di sicurezza si è resa necessaria l’adozione di un provvedimento temporaneo sulla viabilità.

Disagi alla circolazione lungo la Tangenziale di Salerno (SS18) a partire dalla mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio, per l’avvio di una nuova fase dei lavori di ampliamento del sottopasso al km 64,400, intervento in capo al Consorzio Asi.

Per ragioni di sicurezza si è resa necessaria l’adozione di un provvedimento temporaneo sulla viabilità. In particolare, nel tratto compreso tra gli svincoli “Zona Industriale” e quello per la strada provinciale 417 Aversana/Aeroporto, è stata disposta la chiusura della carreggiata in direzione Pontecagnano. La circolazione viene quindi deviata a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, in direzione Fratte.

L’ultimazione di questa fase dei lavori è prevista per il prossimo 4 maggio. Successivamente, l’intervento proseguirà con la medesima modalità operativa ma a carreggiate invertite, previa nuova comunicazione ufficiale.

In corrispondenza dello scambio di carreggiata è stato imposto il limite di velocità di 50 km/h e il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli. Lungo il tratto interessato sarà inoltre garantito un presidio di personale H24 da parte dell’impresa esecutrice dei lavori.

L’esecuzione dell’intervento, che non è di competenza Anas, è stata condivisa nel corso di una riunione preventiva alla presenza di enti, istituzioni e forze dell’ordine, sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno.