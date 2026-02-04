Tenta di introdurre cellulari in carcere con un drone: denunciato 49enne del Salernitano

Un uomo di 49 anni, originario della provincia di Salerno, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Poggibonsi con l’accusa di aver tentato di introdurre telefoni cellulari all’interno del carcere di San Gimignano.

Un uomo di 49 anni, originario della provincia di Salerno, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Poggibonsi con l’accusa di aver tentato di introdurre telefoni cellulari all’interno del carcere di San Gimignano, in provincia di Siena, utilizzando un drone.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì 2 febbraio. I militari della Stazione dei carabinieri di San Gimignano, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile, sono intervenuti a seguito della segnalazione della presenza di un drone che sorvolava a bassa quota l’area perimetrale dell’istituto penitenziario.

Scattate immediatamente le ricerche, i carabinieri hanno individuato un’auto in sosta in una zona adiacente al carcere, all’interno della quale si trovava il presunto responsabile. La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire un vero e proprio kit per il rifornimento illecito dall’alto.

All’interno dell’auto sono stati trovati un drone professionale con radiocomando, un sistema di sgancio a distanza, quattro smartphone e un micro-telefono pronti per essere consegnati, oltre a due bobine di filo da pesca utilizzate per assicurare il carico durante le operazioni di volo. Tutto il materiale è stato sequestrato.

L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siena, che ora coordina le indagini per accertare eventuali ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con l’interno dell’istituto penitenziario.