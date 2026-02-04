Tram Castellammare–Gragnano, il progetto prende forma: estensione fino a Torre Annunziata

La realizzazione della linea tranviaria tra Castellammare di Stabia e Gragnano entra ufficialmente nella fase operativa. Sono partiti, infatti, i primi interventi di pulizia lungo il tracciato della vecchia linea ferroviaria, attività preliminari che segnano l’avvio concreto di un’opera attesa da anni. A rendere il quadro ancora più significativo è la notizia del reperimento delle risorse necessarie per il completamento del Lotto 2, ovvero la riconversione della tratta ferroviaria FS tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, per un investimento complessivo superiore a 61 milioni di euro.

Il primo lotto: da Gragnano allo stadio Menti

Sono già programmati quasi 50 milioni di euro per la riconversione in tram della tratta ferroviaria che collega la stazione FS di Gragnano alla fermata “Menti”, situata in prossimità dello stadio comunale Romeo Menti di Castellammare di Stabia. L’intervento comprende anche la realizzazione del deposito dei veicoli in località Gragnano, in corrispondenza della fermata, oltre a lavori di miglioramento strutturale e restauro dei ponti esistenti lungo il tracciato.

La seconda fase e le nuove fermate

La seconda fase del progetto prevede la riconversione in tram del tratto compreso tra la fermata Menti e la fermata “Liceo”, nei pressi del Liceo Scientifico di Castellammare di Stabia. Sono inoltre previste nuove fermate intermedie tra Gragnano e Menti: “Pallone Geodetico”, “Città della Pasta”, “Madonna delle Grazie”, “Parco Imperiale” e “Interscambio”.

Elemento strategico dell’intervento sarà la connessione tra la fermata “Interscambio” e la nuova stazione ferroviaria EAV della linea Napoli–Sorrento, denominata “Stabia Scavi”, rafforzando così l’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto.

Mobilità sostenibile e collegamento urbano

Lungo l’intero sviluppo della tratta, da Gragnano fino al Liceo, verrà realizzata anche una pista ciclopedonale larga 2,5 metri, completamente illuminata e affiancata al tracciato tramviario, con l’obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile e accessibile.

A completamento dell’opera sono previsti ulteriori 3,5 milioni di euro per il completamento del Lotto 1 fino alla stazione centrale di Castellammare di Stabia in piazza Matteotti, oltre ai già citati 61,5 milioni di euro per il Lotto 2, che consentirà l’estensione della linea fino a Torre Annunziata, come riporta “Stabianews”.

Un progetto di riqualificazione territoriale

Il nuovo asse tranviario unirà Gragnano, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata eliminando muri e barriere che per anni hanno diviso fisicamente e urbanisticamente le città. Un’infrastruttura che non rappresenta solo un intervento sulla mobilità, ma un vero progetto di rigenerazione urbana, capace di attrarre investimenti privati e favorire sviluppo economico, sociale e turistico per l’intero comprensorio.