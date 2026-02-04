Ylenia uccisa a coltellate a Napoli, fermato il fratello: 28enne accusato di omicidio volontario

È stato fermato nella notte Giuseppe Musella, 28 anni, accusato dell’omicidio della sorella Ylenia Musella, 22 anni, uccisa nel pomeriggio di ieri.

È stato fermato nella notte Giuseppe Musella, 28 anni, accusato dell’omicidio della sorella Ylenia Musella, 22 anni, uccisa nel pomeriggio di ieri, martedì 3 febbraio, a Napoli. La giovane è stata colpita con diverse coltellate alla schiena, risultate fatali.

Dopo una fuga durata alcune ore, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli sono riusciti a rintracciare il 28enne e a notificargli il provvedimento di fermo emesso d’urgenza dalla Procura partenopea. A suo carico l’accusa è di omicidio volontario.

Al termine delle formalità di rito, Giuseppe Musella è stato trasferito nel carcere di Secondigliano, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arma del delitto, secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, non sarebbe ancora stata ritrovata. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio e il movente che avrebbe portato al tragico gesto.