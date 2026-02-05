Agguato ad Arzano: un morto e un ferito in pieno centro

Notte di violenza ad Arzano, dove un commando armato ha aperto il fuoco in pieno centro cittadino, colpendo due uomini che si trovavano a bordo di un’autovettura.

L’agguato è avvenuto poco dopo le 22 in via Sette Re. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Arzano e quelli della Sezione Operativa di Casoria, allertati dalle segnalazioni di numerosi colpi d’arma da fuoco esplosi nella zona.

A rimanere feriti sono stati un uomo di 52 anni, Rosario Coppola, e un giovane di 25 anni, Antonio Persico. Il 52enne è stato raggiunto da un colpo al torace ed è deceduto sul posto a causa delle gravi emorragie. Il 25enne, colpito al braccio, è stato invece trasportato all’ospedale di Giugliano in Campania, dove è ricoverato in condizioni non gravi.

Secondo quanto emerso, Coppola aveva alcuni precedenti di polizia risalenti a circa vent’anni fa, ma non risultano condanne per reati di tipo camorristico. Il giovane ferito risulta incensurato e privo di collegamenti noti con ambienti criminali.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili.