Agropoli, auto precipita sulla strada sottostante: muore un 84enne, grave la moglie

Tragico incidente stradale questa mattina ad Agropoli, intorno alle 11:30. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile è uscita di strada mentre percorreva via Giovan Battista Vico, finendo sulla carreggiata sottostante e schiantandosi contro una vettura in sosta.

Nell’impatto ha perso la vita il conducente, un uomo di 84 anni originario di Montecorice, morto sul colpo. Gravemente ferita la moglie che viaggiava con lui, soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove resta ricoverata in condizioni critiche.

I soccorsi sono stati complessi: i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli hanno dovuto estrarre i due occupanti dalle lamiere del veicolo, affidandoli poi alle cure del personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarirne le cause.