Agropoli, tragedia in via Giambattista Vico: muore ex maestro di 84 anni, grave la moglie

Il Cilento è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Malzone, 84 anni, storico maestro di scuola primaria originario di Montecorice e residente a Santa Maria di Castellabate

Il Cilento è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Malzone, 84 anni, storico maestro di scuola primaria originario di Montecorice e residente a Santa Maria di Castellabate, vittima del grave incidente stradale avvenuto questa mattina ad Agropoli.

L’uomo era alla guida della sua BMW quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo in via Giambattista Vico. L’auto ha sfondato una ringhiera ed è precipitata per diversi metri, finendo in un parcheggio privato e schiantandosi contro un furgone in sosta, fortunatamente vuoto al momento dell’impatto.

L’urto è stato fatale per Malzone, deceduto sul colpo. Gravi, invece, le condizioni della moglie, l’83enne G.R., anche lei ex insegnante, trasportata d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia, mentre le forze dell’ordine stanno effettuando tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.