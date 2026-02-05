Allagamenti nella periferia di Angri, disagi che si ripetono da anni dopo ogni pioggia

Ancora disagi nella periferia di Angri, dove nelle ultime ore alcune strade si sono nuovamente trasformate in vere e proprie distese d’acqua a causa delle piogge.

Ancora disagi nella periferia di Angri, dove nelle ultime ore alcune strade si sono nuovamente trasformate in vere e proprie distese d’acqua a causa delle piogge. L’allagamento ha reso difficoltosa la circolazione veicolare e pedonale, costringendo residenti e automobilisti a rallentamenti e deviazioni improvvisate.

Una situazione che, secondo quanto segnalato dagli abitanti della zona, si ripresenta puntualmente da anni a ogni ondata di maltempo, senza che si sia riusciti finora a individuare una soluzione definitiva. I problemi legati al deflusso delle acque piovane continuano a generare disagi quotidiani, con strade impraticabili e rischi per la sicurezza.

L’auspicio dei cittadini è che si possa intervenire con opere strutturali in grado di prevenire nuovi allagamenti, evitando che episodi ormai ricorrenti continuino a penalizzare interi quartieri della città.