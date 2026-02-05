Angri sotto assedio: tre colpi al Gruppo Scout Angri 1

Negli ultimi mesi, Angri sta vivendo un aumento significativo dei reati, con un’escalation di furti che sta mettendo in evidenza i principali rischi per cittadini e attività locali.

Secondo i dati del Ministero dell’Interno, ogni giorno in Italia vengono denunciati quasi 10.000 reati, equivalenti a oltre 400 denunce ogni ora.

Angri non fa eccezione: la città è tornata al centro della cronaca per una crescente emergenza sicurezza che alimenta paura e preoccupazione tra residenti, commercianti e realtà associative.

Dopo episodi di auto rovistate, i malintenzionati si erano introdotti nella chiesa di Piazza Annunziata, poi il Pala Galvani, ed il Centro Scout Angri 2, colpite anche diverse attività commerciali, i ladri si concentrandosi su associazioni e luoghi frequentati dalla comunità, spesso percepiti come obiettivi più vulnerabili.

Tre colpi al Gruppo Scout Angri 1

Tre episodi si registrano (novembre 2025 / 12 gennaio 2026 / 2 febbraio 2026), con regolare denuncia, ignoti si sono introdotti nella sede del Gruppo Scout Angri 1, situata in piazza Don Enrico Smaldone.

Novembre 2025 – Dopo aver scavalcato il muro di recinzione (solita procedura) ed aver rotto tutte le serrature e porte degli angoli di squadriglia e degli altri ambienti portavano via due tende piccole e attrezzature varie che usano i ragazzi quando fanno attività

11 Gennaio 2026 – Nei sei moduli abitativi piccoli prefabbricati in lamiera, utilizzate dai ragazzi per le varie attività, all’interno delle stesse tutto era a soqquadro e sparso per terra.

I ladri avevano asportato vari attrezzi da lavoro e due tende di colore blu e rosse.

2 Febbraio 2026 – In ordine cronologico

L’ennesima denuncia, presentata dal capo gruppo, segnala la sottrazione di un proiettore nero, due fornellini da campeggio, una prolunga elettrica e quattro piccoli pannelli solari.

Un allarme sociale crescente

Questi episodi evidenziano come i furti non siano più eventi isolati, ma parte di un fenomeno più ampio di microcriminalità diffusa che colpisce le associazioni locali.

La percezione di insicurezza a Angri è in aumento.

Molti sostengono che sia necessario un intervento immediato: un incontro urgente tra il sindaco e il Prefetto potrebbe servire a coordinare controlli più serrati sul territorio e prevenire nuovi episodi.

La microcriminalità, se non contrastata, rischia di compromettere la sicurezza percepita e la tranquillità quotidiana dei cittadini.

La città, dunque, si trova a un bivio: rafforzare la vigilanza e le misure preventive o assistere a un peggioramento della situazione, con conseguenze sul tessuto sociale e economico locale.