Angri, stretta contro l’abbandono dei rifiuti: due sversatori fermati. Mercurio: “Differenziata al 60%, tolleranza zero”

Prosegue ad Angri l’azione di contrasto ai reati ambientali. Lo scorso 21 gennaio la Polizia Municipale, guidata dalla comandante Anna Galasso, ha colto in flagranza due soggetti non residenti mentre sversavano illegalmente rifiuti pericolosi nei pressi di un istituto scolastico.

I trasgressori, provenienti da un comune limitrofo, stavano depositando materiale ferroso, parti di veicoli e circa venti sacchi di scarti edili. Per entrambi è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, mentre il veicolo utilizzato per l’illecito è stato sequestrato ai fini della confisca.

L’operazione rientra in un piano di controlli rafforzati voluto dall’assessore all’Ambiente Salvatore Mercurio, che prevede l’impiego di droni e fototrappole dei Carabinieri Forestali di Cava de’ Tirreni, con il supporto delle Guardie Ambientali Italiane e di Angri Eco Servizi.

«Questi risultati nascono da una collaborazione concreta tra tutte le forze in campo – ha spiegato Mercurio –. Stiamo intensificando la sorveglianza ovunque. Con il nuovo calendario di raccolta, Angri ha raggiunto il 60% di differenziata, un traguardo storico. Non tollereremo più l’inciviltà di pochi».

L’assessore ha inoltre annunciato l’imminente apertura del nuovo centro di raccolta di via Campia, dopo gli ultimi interventi di adeguamento finanziati a dicembre. Il servizio sarà attivo anche in orario pomeridiano almeno una volta a settimana.

In programma anche il potenziamento della dotazione per le utenze: distribuzione di 14mila bidoni per il secco indifferenziato, installazione di due postazioni automatiche per i sacchetti, oltre a nuovi macchinari per plastica e vetro in diversi punti della città.

Sulle polemiche politiche e sui dati Legambiente, Mercurio replica: «Angri non ha mai raggiunto in passato il 65% richiesto, ma oggi i numeri dimostrano una crescita costante: dal 48% del 2023 al 55% del 2024 fino al 60% nel 2025. Stiamo risalendo le classifiche grazie a scelte concrete e alla collaborazione dei cittadini».