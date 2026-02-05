Assalti ai bancomat con la tecnica della “marmotta”: cinque fermi, colpi anche nel Salernitano

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto hanno eseguito nella serata di ieri cinque provvedimenti di fermo nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti appartenenti a un’organizzazione criminale specializzata negli assalti agli sportelli automatici.

La banda è accusata di aver messo a segno almeno 17 colpi in diverse regioni del Centro-Sud, utilizzando la pericolosa tecnica della cosiddetta “marmotta”, che prevede l’inserimento di esplosivi all’interno degli ATM per farli saltare in aria. Tra i territori colpiti figurano anche diversi comuni della provincia di Salerno.

L’indagine

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, ha ricostruito una struttura criminale ben organizzata, capace di gestire ogni fase dei raid: dai sopralluoghi fino all’esecuzione degli assalti.

I colpi sono stati messi a segno tra Puglia, Basilicata, Lazio e Campania. Oltre a Taranto, risultano coinvolte le province di Cosenza, Benevento, Frosinone, Caserta, Napoli, Foggia e Salerno.

L’inchiesta ha preso avvio il 15 novembre scorso dopo l’esplosione di un bancomat a Montemesola, nel Tarantino, e ha consentito di stimare un bottino complessivo superiore ai 170mila euro. L’ultimo episodio contestato risale alla notte tra il 2 e il 3 febbraio a Santa Margherita di Savoia.

L’uso di esplosivi ad alto potenziale ha provocato in più occasioni gravi danni alle strutture che ospitavano gli sportelli automatici.

I cinque fermati sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.