Carnevale sicuro. Carnevale senza rischi, tra maschere, giochi e cosmetici

Maschere, costumi, trucchi e giochi: ecco come evitare i pericoli più comuni e garantire ai più piccoli un Carnevale all’insegna del divertimento e della sicurezza.

Il Carnevale è uno dei momenti più attesi dell’anno dai bambini: costumi colorati, coriandoli, maschere e feste riempiono le città e le scuole di allegria. Tuttavia, dietro il divertimento possono nascondersi piccoli rischi legati a prodotti non conformi o utilizzati in modo scorretto.

Maschere, parrucche, spray colorati e cosmetici sono spesso acquistati all’ultimo momento, senza verificare caratteristiche e certificazioni. Prestare attenzione a pochi ma fondamentali dettagli permette invece di vivere la festa in serenità, evitando incidenti e fastidi per i più piccoli.

Ecco quindi una guida pratica per scegliere accessori e prodotti sicuri.

Maschere e costumi: attenzione al marchio CE

Quando si acquistano costumi e maschere è fondamentale controllare sempre la presenza del marchio CE, che certifica il rispetto delle norme europee di sicurezza e qualità.

Occorre però fare attenzione: esiste un logo molto simile che può trarre in inganno, spesso associato alla dicitura China Export. In questo caso le lettere risultano molto ravvicinate e non rappresentano una certificazione di sicurezza europea, ma solo l’indicazione del luogo di produzione.

Prima di far indossare una maschera a un bambino è bene verificare che:

non siano presenti bordi taglienti o parti appuntite;

l’apertura per occhi e bocca permetta una respirazione agevole;

non vi siano piccoli elementi facilmente staccabili.

Anche parrucche, barbe finte e accessori devono riportare indicazioni chiare, soprattutto riguardo alla resistenza al fuoco e ai materiali utilizzati.

Schiuma spray e stelle filanti: divertenti ma non per tutti

Bombolette di schiuma colorata e stelle filanti sono spesso vendute insieme ai giocattoli di Carnevale, ma non sono veri e propri giochi per bambini piccoli.

Questi prodotti possono contenere sostanze irritanti, soprattutto per occhi e vie respiratorie. È quindi importante:

evitarne l’uso con bambini molto piccoli;

controllare sempre l’età consigliata;

supervisionare l’utilizzo per evitare spruzzi su viso e occhi.

Un uso distratto può trasformare un momento di gioco in una spiacevole esperienza.

Trucchi e cosmetici: scegliere qualità e prodotti sicuri

Un altro elemento immancabile del Carnevale è il trucco, spesso utilizzato per completare il costume. Tuttavia, la pelle dei bambini è particolarmente delicata e può reagire facilmente a prodotti di bassa qualità.

Meglio evitare cosmetici acquistati senza garanzie, come quelli venduti occasionalmente su bancarelle prive di indicazioni chiare.

Le buone pratiche da seguire sono:

scegliere prodotti ipoallergenici e specifici per bambini;

verificare la data di scadenza o il PAO (periodo di utilizzo dopo l’apertura);

preferire trucchi facilmente lavabili con acqua e sapone.

Un piccolo accorgimento utile è testare il prodotto su una zona limitata della pelle, ad esempio dietro l’orecchio, per verificare eventuali reazioni allergiche prima dell’applicazione completa.

Divertimento sì, ma con attenzione

Il Carnevale deve rimanere un momento di gioia e spensieratezza. Bastano pochi controlli prima degli acquisti e un po’ di attenzione durante i festeggiamenti per evitare incidenti e consentire ai bambini di divertirsi in totale sicurezza.

Una scelta consapevole dei prodotti e la supervisione degli adulti sono il modo migliore per trasformare la festa in un ricordo felice — e senza imprevisti.