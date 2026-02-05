Cocaina, patteggiamento definitivo: tre anni e due mesi per uno scafatese.

Diventa definitiva la condanna a tre anni e due mesi di reclusione per R.S., giovane di Scafati trovato in possesso di una consistente quantità di cocaina. La decisione arriva dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, rendendo così esecutivo il patteggiamento stabilito davanti al Gup del Tribunale di Nocera Inferiore nella scorsa primavera.

Oltre alla pena detentiva, per l’imputato è stata confermata anche una multa di 22mila euro.

Nel ricorso, il giovane aveva contestato il calcolo della pena, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso o motivato in modo errato la quantificazione della condanna. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che, una volta ratificato l’accordo di patteggiamento, non è più possibile sollevare censure sull’entità della pena, salvo che questa risulti illegale.

Secondo i giudici di legittimità, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la semplice verifica della correttezza dell’accordo tra le parti, rendendo quindi infondate le doglianze avanzate dalla difesa, come riporta “Metropolis“.

Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna è diventata definitiva.