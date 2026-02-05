Da gennaio 2030 saranno vietate le bustine di ketchup e maionese: le nuove regole Ue

Niente addio immediato a ketchup e maionese in bustina: i primi obblighi partono nel 2026, ma il vero stop agli imballaggi monouso arriverà solo dal 2030.

Le bustine monodose di salse e condimenti stanno davvero per sparire da ristoranti e fast food?

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate notizie e post sui social che parlano di un divieto europeo in arrivo già dall’estate 2026. In realtà, la situazione è più articolata.

Dal 12 agosto 2026 entrerà infatti in applicazione in tutti gli Stati membri il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Regolamento UE 2025/40), un provvedimento che punta a ridurre in modo significativo la quantità di rifiuti generati dagli imballaggi, soprattutto quelli più difficili da riciclare e destinati a un utilizzo di pochi secondi.

Tuttavia, questo non significa che le bustine di maionese, ketchup o altre salse spariranno immediatamente dai locali, come evidenzia consumatori.it

Cosa cambia davvero dal 2026

Ad agosto 2026 entreranno in vigore i primi obblighi tecnici previsti dal regolamento, tra cui limiti più severi per alcune sostanze chimiche utilizzate negli imballaggi alimentari, in particolare i PFAS, composti potenzialmente dannosi per ambiente e salute.

Gli imballaggi a contatto con alimenti dovranno quindi rispettare nuove soglie di sicurezza. In pratica, le confezioni potranno continuare a essere vendute, ma dovranno essere prodotte con materiali conformi alle nuove regole europee.

Nessun divieto immediato, dunque, per le bustine monodose.

Il vero cambio di passo arriva nel 2030

La svolta vera è prevista per il 1° gennaio 2030, quando scatteranno restrizioni più incisive su alcune categorie di imballaggi monouso, soprattutto quelli utilizzati per il consumo sul posto.

L’obiettivo europeo è chiaro: ridurre del 5% i rifiuti di imballaggio entro il 2030, promuovendo soluzioni riutilizzabili e sistemi di distribuzione meno impattanti.

Per la ristorazione, questo significa che chi consumerà al tavolo di ristoranti, bar e tavole calde non troverà più bustine e confezioni singole, ma alternative come:

dispenser ricaricabili,

contenitori comuni,

sistemi riutilizzabili.

Le bustine monodose, però, potranno ancora essere utilizzate per asporto e consegne a domicilio, dove esigenze igieniche e logistiche restano diverse.

Non solo salse: cosa riguarda il divieto

Le nuove regole non coinvolgono soltanto ketchup e maionese. Tra i prodotti destinati a scomparire gradualmente nei contesti di consumo sul posto rientrano anche:

porzioni singole di latte per il caffè,

zucchero e condimenti monodose,

flaconcini di shampoo, balsamo e creme negli hotel.

Il settore turistico e della ristorazione dovrà quindi orientarsi verso soluzioni ricaricabili o riutilizzabili, ormai sempre più diffuse anche per rispondere alla crescente attenzione dei consumatori verso la sostenibilità ambientale.

Più sostenibilità, ma senza scosse immediate

In sintesi, le bustine monodose non spariranno nell’estate 2026, ma inizierà un percorso di adeguamento che porterà, nel giro di qualche anno, a una progressiva riduzione degli imballaggi usa e getta.

Il cambiamento sarà graduale e accompagnerà aziende, ristoratori e consumatori verso modelli di consumo meno impattanti, senza eliminazioni improvvise dal mercato.