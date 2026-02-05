Incidente sull’A30 tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio: traffico in tilt verso Caserta

Il sinistro ha provocato rallentamenti e lunghe code lungo la carreggiata interessata, con pesanti disagi alla circolazione.

Pomeriggio da dimenticare per gli automobilisti in transito sull’autostrada A30, dove intorno alle 17 si è verificato un incidente tra gli svincoli di Mercato San Severino e Castel San Giorgio, in direzione Caserta.

Il sinistro ha provocato rallentamenti e lunghe code lungo la carreggiata interessata, con pesanti disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per prestare soccorso ed effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sono in corso accertamenti, mentre il traffico ha subito forti ripercussioni per diverse decine di minuti.

