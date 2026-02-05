Individuato il presunto pirata della strada sulla Statale 18: indagato un 75enne

È stato identificato il conducente coinvolto nell’incidente mortale avvenuto lungo la Strada Statale 18, in località Taverna Nova, nei pressi del bivio di Santa Cecilia, dove ha perso la vita un giovane immigrato che viaggiava in bicicletta.

Secondo quanto emerso dalle indagini, si tratterebbe di un uomo di 75 anni residente nel comune di Agropoli, che si trovava alla guida della propria autovettura al momento dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia, coordinati dal comandante Fabio Basilisco, con il supporto dei militari della Compagnia di Eboli e della Polizia Municipale di Capaccio Paestum. Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica del sinistro attraverso rilievi tecnici e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza con lettura targhe presenti lungo il tratto della Statale 18.

Gli elementi raccolti avrebbero consentito di risalire al veicolo coinvolto e al suo conducente.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo risulta indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio le responsabilità e la dinamica dell’accaduto.