L’istituto Alberghiero “Domenico Rea” di San Valentino Torio cresce (video)

San Valentino Torio. Scuola, istituzioni e studenti al centro di un progetto educativo che unisce formazione, orientamento e prospettive occupazionali concrete.

L’Istituto alberghiero Domenico Rea, succursale di San Valentino Torio, si conferma punto di riferimento formativo per il territorio

Una scuola aperta al territorio

L’Istituto alberghiero Domenico Rea, succursale di San Valentino Torio, si conferma punto di riferimento formativo per il territorio. La struttura accoglie studenti e famiglie interessati a un’offerta formativa ampia e qualificata, capace di coniugare crescita culturale, orientamento consapevole e reali opportunità professionali.

La visita delle istituzioni

Nel corso delle attività di orientamento, l’istituto ha ospitato il sindaco Michele Strianese e l’assessore delegata Raffaella Zuottolo, che hanno incontrato studenti e docenti ribadendo il sostegno dell’Amministrazione comunale al percorso di sviluppo della scuola.

Percorsi di studio e collaborazione

Presso la succursale sono attivi il Liceo delle Scienze Umane – indirizzo economico sociale, l’Istituto Tecnico Agrario e l’Istituto Professionale Alberghiero, grazie alla collaborazione tra il Comune di San Valentino Torio e l’Istituto di Istruzione Superiore Domenico Rea, tra i più rilevanti della provincia.

