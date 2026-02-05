Meteo Campania, breve tregua oggi ma tornano piogge e temporali da venerdì

La Campania continua a risentire del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche che stanno determinando condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato.

La Campania continua a risentire del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche che stanno determinando condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato. Una di queste sta interessando la regione proprio in queste ore, con piogge diffuse, rovesci e temporali localmente anche di forte intensità.

A comunicarlo è il meteorologo di Meteo Solution, Francesco Nucera, che segnala per oggi, giovedì, una breve fase di miglioramento. In mattinata potranno ancora verificarsi piogge sparse, ma nel corso delle ore la situazione tenderà gradualmente a migliorare, con tempo più asciutto e qualche schiarita.

Si tratterà però solo di una pausa temporanea. Da venerdì è infatti atteso l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà nuovamente piogge e temporali, anche intensi su diverse zone della regione. Il fine settimana si preannuncia ancora instabile, con il passaggio di ulteriori fronti responsabili di nuovi rovesci.

Sul fronte delle temperature non sono previsti cali significativi: i valori resteranno altalenanti ma nel complesso in linea con le medie stagionali, con massime generalmente comprese tra i 15 e i 17 gradi.

La ventilazione sarà spesso sostenuta, inizialmente dai quadranti meridionali con Scirocco, per poi ruotare verso Libeccio e Ponente al passaggio delle perturbazioni. Di conseguenza, i mari si presenteranno molto mossi o localmente agitati.