Minori, sale sul bus con biglietto non valido e aggredisce l’ispettore: intervengono i carabinieri

Momenti di tensione nella mattinata di ieri su un autobus Sita in transito a Minori, dove un passeggero di origine straniera è salito a bordo con un biglietto non valido, creando disagio tra gli altri viaggiatori.

Alla richiesta di regolarizzare il titolo di viaggio, l’uomo avrebbe reagito in modo aggressivo, iniziando a inveire verbalmente contro l’ispettore presente sul mezzo e tentando successivamente di aggredirlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati in zona anche per le ricerche legate al recente furto al bancomat di Agerola. I militari dell’Arma sono riusciti a riportare la situazione alla calma e a far scendere l’uomo all’altezza di Maiori, evitando ulteriori conseguenze.