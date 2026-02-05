Napoli, esplode una bombola di Gpl in un palazzo: stabile inagibile e 13 residenti sgomberati

Secondo una prima ricostruzione, lo scoppio sarebbe stato provocato da una perdita di gas da una bombola di Gpl.

Paura nella notte nel quartiere San Carlo all’Arena. Intorno all’1:25 un’esplosione ha devastato un appartamento disabitato al piano terra di una palazzina in via Generale D’Ambrosio. Secondo una prima ricostruzione, lo scoppio sarebbe stato provocato da una perdita di gas da una bombola di Gpl.

Non si registrano feriti, ma l’onda d’urto ha causato gravi danni strutturali, rendendo l’edificio inagibile. Per precauzione sono state evacuate 13 persone residenti nello stabile.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile per mettere in sicurezza l’area. Le indagini sono affidate ai militari della stazione di Napoli San Pietro a Patierno, chiamati a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.