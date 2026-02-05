Napoli, tassista accompagna un giovane in ospedale dalla moglie incinta e rifiuta il pagamento: “Ho agito col cuore”

Una storia di umanità arriva da Napoli, dove Carmine, tassista di 30 anni, ha accompagnato un giovane marito in ospedale senza chiedere nulla in cambio. Il ragazzo era visibilmente agitato e in lacrime: stava correndo dalla moglie incinta, colta da un malore e sottoposta a un intervento urgente.
“L’ho visto così preoccupato che non me la sono sentita di prendere i soldi – ha raccontato Carmine – ho provato una forte empatia, anche io e la mia compagna aspettiamo un bambino. Ho cercato solo di rassicurarlo e fargli forza”.
Il tassista ha poi scoperto tramite un messaggio su Facebook che l’operazione era andata bene e che la donna aveva dato alla luce una bambina in salute. “È stata una gioia enorme leggere che stavano tutti bene. Mi piacerebbe incontrarli e abbracciarli”, ha aggiunto.
Un gesto semplice ma carico di solidarietà che ha commosso il web e acceso i riflettori su una Napoli fatta anche di cuore e altruismo.