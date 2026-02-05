Nocera Inferiore. Ricicla e Vinci educa studenti al riciclo RAEE (video)

Nocera Inferiore. Un percorso educativo tra scuola e territorio culmina nella premiazione finale sensibilizzando studenti famiglie e comunità sul corretto riciclo RAEE.

Ricicla e Vinci educa studenti al riciclo RAEE. Educazione ambientale e scuole protagoniste

Un progetto condiviso per la sostenibilità

L’iniziativa è promossa dal Consorzio ECOEM in collaborazione con il Comune di Nocera Inferiore e Officine Sostenibili, con l’obiettivo di rafforzare una cultura della sostenibilità attraverso azioni concrete e partecipate.

Le scuole al centro del cambiamento

Le scuole primarie hanno preso parte a una competizione didattica preceduta dal RAEE Tour presso l’Isola Ecologica comunale, trasformando l’apprendimento in esperienza diretta e consapevole.

Educare oggi per il futuro

Il percorso si conclude con la premiazione delle classi partecipanti, valorizzando l’impegno degli studenti e sottolineando il ruolo della scuola nella formazione di cittadini attenti e responsabili.

