Nocera. Morte di Elia Carroccia, archiviazione definitiva: nessuna responsabilità di terzi

È definitiva l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Elia Carroccia, la 32enne di Nocera Inferiore deceduta il 20 agosto 2023 mentre percorreva il sentiero dei “Fringuelli”, nei pressi del ponte tibetano di Roccamandolfi, in provincia di Isernia. Dopo la richiesta avanzata dalla Procura, il Gip ha disposto l’archiviazione del procedimento, escludendo responsabilità di terzi o cause esterne all’evento.

Quel giorno la giovane si trovava in montagna insieme ad alcuni amici per un’escursione. Secondo la ricostruzione, avrebbe perso l’equilibrio lungo il sentiero, precipitando in un burrone per circa 80 metri. Il recupero del corpo, effettuato dai Vigili del Fuoco con il supporto del Soccorso Alpino e dei Carabinieri, si è rivelato particolarmente complesso a causa della zona impervia e della fitta vegetazione, richiedendo circa sei ore di operazioni con l’utilizzo di tecniche alpinistiche specifiche.

Elia Carroccia lavorava come operatrice di call center a Pompei e aveva compiuto 32 anni poche settimane prima della tragedia, che aveva profondamente colpito la comunità di Nocera Inferiore.

La famiglia, assistita dall’avvocato Stanislao Sessa, si era opposta alla richiesta di archiviazione, sollecitando ulteriori approfondimenti investigativi, in particolare sulla presenza di segnaletica di pericolo lungo il sentiero e su eventuali profili di responsabilità omissiva. Nell’ambito dell’inchiesta era stato iscritto nel registro degli indagati anche il sindaco di Roccamandolfi, in qualità di rappresentante dell’ente proprietario del sentiero, come riportato da “Il Mattino“.

Tuttavia, dagli accertamenti svolti non sono emerse violazioni di regole cautelari, né specifiche né generiche, tali da configurare una responsabilità omissiva in relazione all’evento mortale. Il Gip ha inoltre rilevato che l’obbligo di informazione sui rischi del percorso risultava assolto attraverso l’apposizione di adeguata cartellonistica all’inizio del sentiero, volta a segnalare le caratteristiche morfologiche del tracciato.

Alla luce di tali valutazioni, è stata disposta l’archiviazione definitiva del procedimento.