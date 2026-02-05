Parco dell’Irno riapre dopo l’incendio: rogo accidentale tra le ipotesi, attesi i rapporti ufficiali

Il Parco dell’Irno ha riaperto al pubblico dopo l’incendio divampato nel deposito adiacente alla fornace, ma restano ancora aperti gli accertamenti sulle cause del rogo. Dai primi riscontri della Polizia Municipale emergerebbe l’ipotesi di un evento accidentale, con l’esclusione – almeno al momento – della matrice dolosa. Si tratta però di valutazioni ancora parziali: per un quadro definitivo si attendono i rapporti di Arpac, Asl e soprattutto dei Vigili del Fuoco.

Se venisse confermata l’assenza di dolo, cadrebbe anche il sospetto che l’incendio sia stato appiccato per distruggere le centinaia di mascherine anti-Covid accatastate nel deposito dell’area dell’ex Salid e destinate alle scuole, diventate negli scorsi mesi oggetto di polemiche e interrogativi.

Proprio sulla vicenda delle mascherine si è concentrata l’attività della Commissione Trasparenza, presieduta dal consigliere de “La Nostra Libertà” Antonio Cammarota, che ieri ha convocato il comandante della Polizia Municipale Rosario Battipaglia per fare il punto sulle indagini e chiarire perché l’area fosse stata soltanto transennata e non completamente interdetta.

«Per il Comune non c’erano mezzi e tempi necessari per una messa in sicurezza più efficace», ha spiegato Cammarota al termine della seduta. «Il comandante ha riferito che l’area era stata protetta compatibilmente con le risorse disponibili, ma probabilmente sarebbero servite soluzioni più robuste come cancellate o new jersey. Questo però non è stato possibile per carenza di strumenti e per i limiti operativi dell’ufficio Patrimonio».

In attesa degli esiti ufficiali delle verifiche tecniche, il parco torna fruibile, mentre resta aperto il dibattito sulla gestione dell’area e sulla prevenzione dei rischi.