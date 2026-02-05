Pontecagnano Faiano, arrestato per spaccio: sequestrati cocaina e crack pronti per la vendita

I carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano hanno arrestato nella giornata di ieri D. P., accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato nel territorio comunale dopo essere stato trovato in possesso di un quantitativo di droga già pronta per la cessione.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale e hanno rinvenuto cocaina e crack suddivisi in singole dosi, verosimilmente destinate allo spaccio al dettaglio. Il peso complessivo dello stupefacente sequestrato ammonta a circa 24 grammi.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive determinazioni di competenza.