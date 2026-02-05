Protezione civile, bando regionale per 43 mezzi speciali alle associazioni di volontariato

Un nuovo bando per l’assegnazione di 43 mezzi speciali di Protezione civile alle organizzazioni di volontariato operanti in Campania: 25 veicoli saranno dotati di moduli antincendio boschivo (AIB), mentre altri 18 saranno destinati agli interventi legati al rischio idrogeologico, con l’obiettivo di rafforzare in maniera concreta la capacità operativa sul territorio.

L’iniziativa è stata illustrata dall’assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, nel corso della Consulta regionale del Volontariato Organizzato di Protezione Civile, riunitasi presso la Sala Emercom della Protezione civile regionale.

«Le associazioni di volontariato non si sostituiscono alle istituzioni, ma le integrano e le rafforzano in maniera sostanziale – ha spiegato Zabatta –. Il mio impegno sarà quello di favorire una presenza sempre più qualificata e strutturata del volontariato all’interno del sistema regionale di Protezione civile».

L’assessora ha annunciato anche l’avvio di un confronto diretto con le associazioni, aprendo a proposte e segnalazioni operative: «Chi opera quotidianamente sul territorio è il nostro miglior consigliere. Sarò sempre pronta ad accogliere istanze utili per migliorare il servizio».

Nel suo intervento, Zabatta ha inoltre richiamato il contesto attuale segnato dai cambiamenti climatici, con incendi estivi, eventi meteorologici estremi e un dissesto idrogeologico sempre più frequente, sottolineando come il ruolo del volontariato sia ormai fondamentale non solo nella prevenzione ma anche nella gestione delle emergenze.

Infine, l’auspicio di una collaborazione stabile tra istituzioni e associazioni, con una maggiore partecipazione di donne e giovani all’interno della Consulta e delle organizzazioni di Protezione civile.