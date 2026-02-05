Regione Campania, definite le presidenze delle commissioni consiliari: Raia alla guida della Sanità

Dopo oltre un mese di confronto politico, il Consiglio regionale della Campania ha completato la definizione della composizione e delle presidenze delle otto commissioni consiliari permanenti, passaggio fondamentale per garantire la piena operatività dell’assemblea legislativa.
Tra gli incarichi più rilevanti figura quello della Commissione Sanità e Sicurezza sociale, affidata nella nuova legislatura a Loredana Raia (Partito Democratico). Nella precedente legislatura la presidenza era stata ricoperta da Enzo Alaia.
Le commissioni consiliari rappresentano uno snodo centrale dell’attività istituzionale, occupandosi dell’esame dei provvedimenti legislativi e delle principali materie di competenza regionale.
Di seguito la composizione con i rispettivi ambiti e presidenti:
Prima Commissione – Affari istituzionali, Amministrazione civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione
Presidente: Ciro Buonajuto (Casa Riformista)
Seconda Commissione – Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio
Presidente: Corrado Matera (Pd)
Terza Commissione – Attività produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro e settori produttivi
Presidente: Giovanni Mensorio (Psi)
Quarta Commissione – Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti
Presidente: Luca Cascone (A testa alta)
Quinta Commissione – Sanità e Sicurezza sociale
Presidente: Loredana Raia (Pd)
Sesta Commissione – Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali
Presidente: Bruna Fiola (Pd)
Settima Commissione – Ambiente, Energia, Protezione civile
Presidente: Salvatore Flocco (M5S)
Ottava Commissione – Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo
Presidente: Raffaele Aveta (M5S)
Con la nomina dei presidenti, le commissioni potranno ora operare a pieno regime, affrontando i principali dossier aperti e le sfide che attendono la Regione Campania nei prossimi mesi.