Salerno, donna colpita da arresto cardiaco salvata grazie al tempestivo intervento del 118

Una donna è stata salvata nel tardo pomeriggio di ieri a Salerno dopo essere stata colpita da un improvviso arresto cardiocircolatorio. Il rapido intervento dei sanitari della Croce Bianca e del servizio 118, giunti in pochi minuti in via Silvio Pellico, ha consentito di rianimare la paziente e stabilizzarne le condizioni vitali.

L’allarme è scattato alle ore 17:14. La Centrale Operativa del 118 dell’ASL Salerno ha immediatamente inviato sul posto l’automedica “Alfa 2” e l’ambulanza “India Salerno”. Il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione avanzata, riuscendo a ripristinare il battito cardiaco.

Le operazioni, coordinate in tempo reale dalla Centrale Operativa per garantire la massima tempestività, si sono concluse con la stabilizzazione della donna e il successivo trasporto in sicurezza presso una struttura ospedaliera per le cure necessarie.