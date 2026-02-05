Salerno, fermato in moto con 50 grammi di cocaina: arrestato dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato un uomo, identificato con le iniziali L.D’A., con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fermo è avvenuto durante un controllo dinamico del territorio: l’uomo era alla guida di un motociclo quando il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e del mezzo. Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti circa 50 grammi di cocaina, oltre a un telefono cellulare ritenuto dagli inquirenti utile per la gestione dell’attività illecita.

La droga è stata sequestrata per le successive analisi e per la pesatura di precisione, mentre il dispositivo mobile sarà esaminato per ricostruire eventuali contatti con fornitori o acquirenti. Ultimate le formalità di rito, l’arresto è stato comunicato all’Autorità Giudiziaria competente per le valutazioni del caso.