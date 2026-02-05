San Valentino, sempre più coppie scelgono le Grotte di Pertosa-Auletta per vivere un’esperienza romantica

Per San Valentino cresce il numero di coppie che preferisce regalarsi un’esperienza condivisa piuttosto che un dono materiale, alla ricerca di luoghi capaci di emozionare e creare ricordi duraturi. In questa tendenza si inseriscono le Grotte di Pertosa-Auletta, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, divenute negli anni una meta sempre più amata dagli innamorati nel periodo del 14 febbraio.

La visita propone un percorso fuori dall’ordinario: l’ingresso naturale conduce a un suggestivo tratto in barca su un fiume sotterraneo navigabile, unico in Italia, che introduce a un ambiente silenzioso e sospeso nel tempo. Il cammino prosegue tra ampie sale scolpite dall’acqua e dalla roccia nel corso dei millenni, in uno scenario naturale di grande fascino.

Lungo il percorso si incontra una delle formazioni più simboliche delle grotte, conosciuta come “Il Bacio”: l’unione tra una stalattite e una stalagmite avvenuta in circa ventimila anni, la cui forma richiama due volti che si avvicinano. Un’immagine che nel tempo è diventata emblema di amore paziente e duraturo, teatro di promesse, dichiarazioni e momenti speciali per coppie italiane e straniere.

Una scelta che rispecchia un cambiamento più ampio nei comportamenti: secondo Zeta Global oltre il 60% delle coppie preferisce oggi vivere o regalare un’esperienza per San Valentino, mentre analisi di McKinsey & Company e Skift confermano la crescita del turismo esperienziale a livello globale. In Italia, anche gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano evidenziano come l’esperienza sia ormai un criterio centrale nella scelta delle destinazioni, soprattutto in occasione di ricorrenze speciali.

Un segnale chiaro di come la festa degli innamorati stia evolvendo verso momenti da condividere, in cui il valore del tempo insieme supera quello del regalo. Le visite alle Grotte di Pertosa-Auletta sono prenotabili attraverso il sito ufficiale della Fondazione MIdA.