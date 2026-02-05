Scafati, camion in controsenso in via Lepre: il video riaccende l’allarme sulla sicurezza stradale

Non è un episodio isolato quello registrato nei giorni scorsi in via Lepre, nella periferia di Scafati, dove una dashcam ha ripreso un mezzo pesante procedere per un intero tratto stradale in controsenso. Le immagini mostrano un camion telonato di grosse dimensioni avanzare nel senso opposto a quello consentito, superando anche un incrocio in cui è presente la segnaletica di divieto di accesso.

Nel filmato circolato sui social si vede chiaramente il mezzo proseguire la marcia nonostante il traffico proveniente dalla direzione corretta, costringendo alcuni automobilisti a rallentare bruscamente o a fermarsi per evitare collisioni.

L’episodio ha riacceso le segnalazioni dei residenti della zona, che da tempo denunciano situazioni di viabilità pericolosa e il transito frequente di mezzi pesanti su strade urbane non adeguate. In particolare, viene segnalato il mancato rispetto della segnaletica e dei divieti di accesso, con conseguenti rischi per pedoni e automobilisti.

Il video, diventato virale in ambito locale, evidenzia ancora una volta la necessità di un monitoraggio più attento della circolazione in alcune aree periferiche della città, dove comportamenti irregolari continuano a creare potenziali situazioni di pericolo.