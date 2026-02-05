Sicignano degli Alburni: trovati cuccioli in un sacchetto lungo una strada comunale

Un episodio che ha suscitato indignazione in paese. «Un gesto crudele, incivile e illegale», ha commentato il sindaco Giacomo Orco.

Sicignano degli Alburni è alle prese con una crescente emergenza legata all’abbandono di cani. Solo qualche settimana fa una cagnolina incinta è stata lasciata per strada e ha successivamente partorito cinque cuccioli. Nella giornata di ieri, invece, altri quattro cuccioli sono stati rinvenuti chiusi all’interno di un sacchetto e abbandonati lungo una strada comunale.

Un episodio che ha suscitato indignazione in paese. «Un gesto crudele, incivile e illegale», ha commentato il sindaco Giacomo Orco, ringraziando le volontarie locali che da anni si prendono cura degli animali abbandonati con dedizione e sacrificio.

L’appello del sindaco

I quattro cuccioli recuperati sono attualmente accuditi personalmente dal primo cittadino, che ha lanciato un appello alla comunità: «Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per trovare una casa e una famiglia a questi piccoli».

Il sindaco ha inoltre sottolineato le difficoltà economiche legate al fenomeno: «Il problema per il nostro Comune sta diventando enorme, sia dal punto di vista morale che finanziario. Mantenere un cane in canile costa circa 1.800 euro l’anno; attualmente Sicignano degli Alburni spende circa 30.000 euro annui per gli animali ospitati in struttura».

Per incentivare le adozioni, l’amministrazione comunale ha attivato un contributo di 700 euro l’anno per due anni a favore di chi accoglie un cane dal canile, ma – come evidenziato dal sindaco – «non basta se non c’è il senso di responsabilità di tutti».

Per informazioni sulle adozioni è possibile contattare il Comune o scrivere direttamente agli amministratori.