Tramonti, cane finisce in un dirupo: salvato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari

Una brutta disavventura si è trasformata in una storia a lieto fine a Tramonti, dove un cane, dopo essersi allontanato da casa, è precipitato in un dirupo rimanendo in difficoltà. Provvidenziale l’intervento rapido dei soccorsi che ha permesso di recuperarlo e metterlo in sicurezza.

A raccontare l’episodio è l’Enpa della Costa d’Amalfi, che ha voluto ringraziare tutte le persone coinvolte nelle operazioni di salvataggio: «Un grazie di cuore ai Vigili del Fuoco per la tempestività e la professionalità dimostrate, a chi si è attivato nelle ricerche e ha condiviso l’appello, e alla comunità di Novella per il supporto concreto e la presenza costante».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a Vito Fariello per il coraggio dimostrato durante l’intervento. «La collaborazione fa davvero la differenza», concludono soddisfatti i volontari, sottolineando come il lavoro di squadra abbia reso possibile il lieto fine.