Truffa e riciclaggio alla Bper: assolto il direttore Saracino, due impiegati condannati

Si chiude con un mix di assoluzioni, prescrizioni e condanne il processo sulla maxi inchiesta per truffa e riciclaggio legata alla banca Bper. Il direttore Amedeo Saracino è stato assolto con formula piena “per non aver commesso il fatto”, mentre per Mario Ingenito di Capaccio non si è proceduto per intervenuta prescrizione.

Condannati invece Massimo Maresca, di Battipaglia, e Gianluca Romano, di Salerno: per entrambi quattro anni e sei mesi di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e al pagamento delle spese processuali. Il risarcimento dei danni sarà stabilito in sede civile.

La sentenza, emessa dalla Seconda Sezione penale del Tribunale di Salerno, arriva a distanza di oltre quattro anni dall’operazione della Guardia di Finanza che, nel novembre 2020, portò all’arresto di nove persone e al coinvolgimento complessivo di circa 90 indagati. L’inchiesta ipotizzava un’associazione a delinquere finalizzata a truffe bancarie, riciclaggio, autoriciclaggio e mediazione creditizia abusiva, come riporta “La Città”.

Tra gli indagati figuravano anche diversi funzionari di banca operanti nella stessa filiale del direttore all’epoca dei fatti.