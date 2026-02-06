Agro nocerino-sarnese sotto controllo: quattro arresti, droga, armi e ordigni esplosivi sequestrati

Nel corso dei servizi sono scattati due importanti interventi che hanno portato complessivamente all’arresto di quattro persone e al sequestro di droga, una pistola, munizioni e numerosi ordigni esplosivi.

La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività di controllo su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione all’Agro nocerino-sarnese, nell’ambito delle operazioni di contrasto alla detenzione di sostanze stupefacenti, armi e materiale esplodente.

Nel corso dei servizi sono scattati due importanti interventi che hanno portato complessivamente all’arresto di quattro persone e al sequestro di droga, una pistola, munizioni e numerosi ordigni esplosivi.

A Pagani, un uomo è stato trovato in possesso di una pistola, 41 munizioni e 51 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. In un secondo controllo, due soggetti sono stati arrestati dopo che all’interno dei rispettivi veicoli sono stati rinvenuti 106 ordigni esplosivi, pronti all’uso.

Nel mirino delle Fiamme Gialle è finito anche un esercizio commerciale di San Marzano sul Sarno: secondo quanto accertato, nella notte di San Silvestro avrebbe venduto 21 artifizi pirotecnici a minorenni. Il titolare dell’attività è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

Le operazioni rientrano in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati che mettono a rischio la sicurezza pubblica, con controlli sempre più serrati nelle aree considerate sensibili della provincia di Salerno.