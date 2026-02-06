Agropoli, gattino ucciso con un colpo di arma ad aria compressa: indignazione in via Italo Calvino

Il piccolo felino era ben conosciuto nel quartiere: si aggirava spesso tra le abitazioni ed era descritto dai residenti come docile e tranquillo, mai aggressivo e non fonte di disturbo.

Un nuovo e grave episodio di crudeltà contro gli animali scuote Agropoli. Nelle scorse ore, in via Italo Calvino, è stato ritrovato senza vita un gattino, colpito da un proiettile esploso da una pistola ad aria compressa.

Il piccolo felino era ben conosciuto nel quartiere: si aggirava spesso tra le abitazioni ed era descritto dai residenti come docile e tranquillo, mai aggressivo e non fonte di disturbo. Il suo ritrovamento ha suscitato profonda amarezza e indignazione tra gli abitanti della zona, che parlano dell’ennesimo gesto di violenza gratuita ai danni di un animale indifeso.

Oltre all’aspetto morale, episodi di questo tipo configurano veri e propri reati, perseguibili dalla legge. Per questo si auspica che eventuali testimoni possano fornire elementi utili alle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto e individuare il responsabile, come riporta “InfoCilento”.