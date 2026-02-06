Bellizzi, sequestrata un’autofficina: trovate tre auto rubate e rifiuti pericolosi

All’interno dell’attività sono state rinvenute tre auto di grossa cilindrata risultate rubate nel napoletano.

BELLIZZI – I Carabinieri hanno sequestrato un’autofficina nel territorio comunale di Bellizzi nell’ambito di un’operazione di controllo contro i reati predatori e ambientali. All’interno dell’attività sono state rinvenute tre auto di grossa cilindrata risultate rubate nel napoletano.

I veicoli, una volta accertata la provenienza illecita, sono stati immediatamente restituiti ai legittimi proprietari.

Nel corso degli accertamenti, i militari hanno inoltre scoperto numerose parti di vetture smontate e batterie esauste prive di qualsiasi tracciabilità, non conferite nei centri di smaltimento autorizzati, configurando un illecito ambientale.

Il titolare dell’autofficina è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con le accuse di ricettazione e smaltimento illecito di rifiuti.