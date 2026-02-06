Benevento, maltrattamenti in un asilo nido: schiaffi, insulti e bambini immobilizzati. Cinque educatrici colpite da divieto di dimora

BENEVENTO – Bambini piccolissimi schiaffeggiati, insultati e costretti all’immobilità su sedie e passeggini. È quanto emerso dalle indagini su un asilo nido di Benevento che hanno portato all’emissione di provvedimenti di divieto di dimora nei confronti di cinque insegnanti, laiche e religiose, accusate di concorso in maltrattamenti aggravati ai danni di minori.

Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica, guidata dal procuratore Gianfranco Scarfò, al termine di una complessa attività investigativa condotta dai Carabinieri.

L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata dal rappresentante legale di una cooperativa impegnata nel settore socio-educativo. Successivamente, grazie a intercettazioni audio e video installate nella struttura, gli investigatori hanno documentato numerosi episodi di abuso su bambini di età compresa tra i 10 mesi e i 3 anni, alcuni dei quali non ancora in grado di camminare.

In particolare, sono state accertate pratiche di contenzione forzata: i piccoli venivano legati alle sedie con i propri indumenti o lasciati bloccati per lunghi periodi nei passeggini. Non sono mancati insulti sul modo di vestire, sulla corporatura e perfino sul nome dei bambini, oltre a episodi di violenza fisica come schiaffi alla nuca, strattonamenti per i capelli e spintoni, anche ai danni di bimbi in fase di gattonamento.

Le indagini hanno inoltre evidenziato punizioni improprie e l’uso della forza per obbligare i piccoli a mangiare o dormire contro la loro volontà.

«Il clima – sottolinea la Procura – era percepito come abusante dagli stessi bambini», alcuni dei quali avevano sviluppato un atteggiamento istintivamente difensivo, coprendosi il volto con le mani ogni volta che un’insegnante si avvicinava.

Le posizioni delle cinque educatrici sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per verificare eventuali ulteriori responsabilità.