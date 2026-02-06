Castel San Giorgio, via Salvatore Di Giacomo sommersa dopo ogni pioggia: un’emergenza che dura da anni

Basta una pioggia un po’ più intensa e via Salvatore Di Giacomo, nei pressi del passaggio a livello, si trasforma in una vera e propria piscina a cielo aperto.

A Castel San Giorgio il copione si ripete da anni, sempre uguale. Basta una pioggia un po’ più intensa e via Salvatore Di Giacomo, nei pressi del passaggio a livello, si trasforma in una vera e propria piscina a cielo aperto. L’acqua invade la carreggiata, ristagna per giorni interi e rende impossibile la circolazione, sia in auto che a piedi.

Gli automobilisti sono costretti a deviare o ad affrontare il tratto “a proprio rischio e pericolo”, consapevoli dei possibili danni ai veicoli tra motore, frizione e sospensioni. Per i pedoni, invece, attraversare diventa praticamente impossibile, con marciapiedi inesistente e strada completamente impraticabile.

Una situazione che non è più episodica ma strutturale, segnalata più volte dai cittadini, che lamentano l’assenza di interventi risolutivi sul sistema di drenaggio delle acque piovane. Ogni temporale riporta alla luce lo stesso problema, con disagi che si protraggono anche quando il maltempo è ormai finito.