Cava de’ Tirreni, cartellone crolla per il vento e travolge un’auto: paura in via XXV Luglio

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio a Cava de’ Tirreni, dove un incidente causato dal maltempo ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un cartellone pubblicitario è improvvisamente crollato sulla carreggiata, travolgendo un’auto in transito. Fortunatamente, l’automobilista è rimasto illeso.

L’episodio si è verificato poco dopo le 14 in via XXV Luglio, sotto il ponte dell’autostrada, nei pressi dell’incrocio con via Pasquale Santoriello.

Secondo una prima ricostruzione, a provocare il cedimento della struttura sarebbe stato il forte vento che in queste ore sta interessando la zona. Una violenta raffica avrebbe fatto crollare il cartellone, che è precipitato sull’asfalto con tutta la base in ferro, colpendo in pieno il veicolo in transito.

L’inferriata ha quasi completamente ricoperto l’auto, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi per la rimozione della struttura.

L’incidente ha causato pesanti rallentamenti alla circolazione, con traffico in tilt nel tratto interessato. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, mentre si attendevano i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il cartellone crollato.