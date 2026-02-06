Cava de’ Tirreni, chiude la storica lavanderia Caputo: stop dopo anni di attività

CAVA DE’ TIRRENI – Abbasserà definitivamente le saracinesche la storica lavanderia Caputo, punto di riferimento per intere generazioni di cittadini cavesi. L’annuncio della chiusura è arrivato direttamente dai titolari attraverso un avviso affisso sulla vetrina dell’esercizio, successivamente condiviso anche sui social.

La cessazione dell’attività è prevista per il 31 gennaio 2026, una decisione comunicata con largo anticipo ai clienti abituali, molti dei quali hanno accolto la notizia con dispiacere e nostalgia.

In particolare, in tanti hanno voluto dedicare messaggi di affetto e riconoscenza alla signora Maria, volto storico della lavanderia, apprezzata nel tempo per la gentilezza, la disponibilità e la professionalità con cui ha sempre accolto la clientela.

Sui social si susseguono in queste ore attestati di stima per la famiglia Caputo e ricordi legati a un’attività che ha rappresentato non solo un servizio, ma anche un pezzo di storia commerciale della città metelliana.